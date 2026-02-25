Delegazione madonita a Sanremo per la promozione del territorio

Una delegazione istituzionale delle Madonie si trova in questi giorni a Sanremo per un’iniziativa di promozione territoriale su scala nazionale. Ne fanno parte il sindaco di Pollina Pietro Musotto, il presidente del Gal Madonie e sindaco di Castelbuono Mario Cicero, e il sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla.

L’iniziativa punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari e culturali dell’area madonita. Al centro della promozione figurano prodotti identitari come la manna, l’olio e le arance, insieme agli appuntamenti che caratterizzano il calendario annuale dei comuni coinvolti.

L’attenzione è rivolta anche al patrimonio paesaggistico e architettonico: L’azione congiunta dei tre enti locali si inserisce in una strategia di rete che mira a rafforzare la visibilità delle Madonie fuori dai confini regionali. La presenza a Sanremo rappresenta un momento di promozione istituzionale finalizzato a consolidare l’immagine del comprensorio come destinazione legata a qualità delle produzioni, identità culturale e valorizzazione delle risorse locali.

Le amministrazioni coinvolte hanno evidenziato l’importanza della collaborazione intercomunale come strumento per intercettare nuove opportunità di sviluppo e rafforzare la competitività del territorio in ambito nazionale.