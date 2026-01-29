Democratici per Castelbuono: chiesto un ordine del giorno in Consiglio comunale su crisi dei servizi sanitari

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il movimento Democratici per Castelbuono ha richiesto l’inserimento di un punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale per affrontare la grave e ormai evidente crisi dei servizi sanitari nel nostro territorio.

La necessità di una discussione nel più importante consesso civico comunale nasce dalle richieste ufficiali indirizzate ai vertici dell’ASP e del Distretto sanitario, sia da parte del Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, in data 14 gennaio 2026, che dal gruppo consiliare di minoranza della Costituente per Castelbuono, con le quali si chiede di fare chiarezza sull’abbandono progressivo delle attività sanitarie sul territorio, sulla persistente assenza di medici specialisti e sulla carenza di numerosi servizi essenziali che dovrebbero essere garantiti ai cittadini, chiedendo altresì una puntuale ricognizione e valutazione dei servizi garantiti.

Si tratta di un tema di altissimo interesse sociale, che incide direttamente sul diritto alla salute della comunità castelbuonese e madonita, in particolare delle fasce più fragili della popolazione. Per questo riteniamo fondamentale che il Consiglio comunale diventi il luogo di un confronto serio, approfondito e unitario, finalizzato non solo alla denuncia delle criticità, ma soprattutto alla definizione di una strategia chiara e condivisa di interlocuzione con la dirigenza dell’ASP e con l’Assessorato regionale alla Sanità.

Ribadiamo la necessità di un’azione politica forte, coerente e continua, capace di rivendicare servizi sanitari adeguati, continuità assistenziale e una presenza stabile di professionalità mediche sul territorio.

La salute non può essere oggetto di rinvii o promesse generiche: è un diritto fondamentale che va difeso con determinazione nelle sedi istituzionali competenti.

Democratici per Castelbuono