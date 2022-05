Democratici per Castelbuono. Comizio del candidato sindaco Mario Cicero venerdì 6 maggio alle 19.30 in p.zza Minà Palumbo

Ascolta l'articolo

Venerdì 6 maggio, alle ore 19.30 in piazza Minà Palumbo (a’ chiazzetta), comizio del candidato Sindaco Mario Cicero, introdotto da Maria Enza Puccia.

Dopo aver concluso il lavoro sul programma politico e amministrativo, elaborato attraverso appuntamenti e confronti pubblici, e che verrà presentato alla cittadinanza nelle prossime settimane, il Movimento Democratici per Castelbuono continua entusiasta la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco, in vista delle elezioni del 12 giugno prossimo.

Ad oggi i Democratici per Castelbuono sono l’unica forza politica, tra quelle presenti in questa competizione elettorale, ad aver presentato la lista dei candidati al Consiglio e gli Assessori designati, lavoratrici e lavoratori, professionisti e operai, rappresentanti del ricco e articolato tessuto sociale castelbuonese, che metteranno a servizio del paese il proprio tempo, energie e competenze, avendo a cuore il bene comune.

Una squadra ispirata al principio della parità di genere (metà donne, metà uomini) ed al rinnovamento generazionale (metà under-40), per consegnare al paese un nuova classe dirigente. Una squadra che ha messo al centro della sua azione il confronto, il dialogo, la condivisione e l’appartenenza ad un progetto politico che non guarda ad interessi particolari o alla mera gestione del potere, ma intende programmare e governare le scelte che segneranno il futuro della comunità.

Vi aspettiamo venerdì a’ chiazzetta, tutti protagonisti di questa nuova sfida, INSIEME SI PUÒ.

Movimento Democratici per Castelbuono