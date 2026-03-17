Democratici per Castelbuono. Comizio per il NO al Referendum costituzionale

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Mercoledì 18 marzo, alle ore 18.00 in Piazza Minà Palumbo, si terrà un comizio del Movimento Democratici per Castelbuono, per il NO al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo p.v.

Interverranno Salvo Mirabile, Maria Enza D’Ippolito, Andrea Prestianni e Mario Cicero.

La riforma costituzionale non è una vera riforma della giustizia.

Non riduce i tempi dei processi, non risolve il problema del sovraffollamento delle carceri, non migliora la situazione del personale giudiziario (sottodimensionato e spesso precario), non rafforza le garanzie personali, non incide sulle misure preventive, non garantisce la certezza della pena, non promuove la rieducazione e il reinserimento sociale dei condannati.

La riforma – approvata senza nessun confronto tra le forze politiche in Parlamento – indebolisce il ruolo e l’autonomia della magistratura (mediante lo “spacchettamento” del Consiglio Superiore della Magistratura), ed è parte di un più ampio tentativo di modifica dei rapporti tra i poteri dello Stato, a vantaggio dell’esecutivo.

Votiamo NO per fermare questa riforma sbagliata.

Movimento Democratici per Castelbuono

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