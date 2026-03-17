Democratici per Castelbuono. Comizio per il NO al Referendum costituzionale
Mercoledì 18 marzo, alle ore 18.00 in Piazza Minà Palumbo, si terrà un comizio del Movimento Democratici per Castelbuono, per il NO al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo p.v.
Interverranno Salvo Mirabile, Maria Enza D’Ippolito, Andrea Prestianni e Mario Cicero.
La riforma costituzionale non è una vera riforma della giustizia.
Non riduce i tempi dei processi, non risolve il problema del sovraffollamento delle carceri, non migliora la situazione del personale giudiziario (sottodimensionato e spesso precario), non rafforza le garanzie personali, non incide sulle misure preventive, non garantisce la certezza della pena, non promuove la rieducazione e il reinserimento sociale dei condannati.
La riforma – approvata senza nessun confronto tra le forze politiche in Parlamento – indebolisce il ruolo e l’autonomia della magistratura (mediante lo “spacchettamento” del Consiglio Superiore della Magistratura), ed è parte di un più ampio tentativo di modifica dei rapporti tra i poteri dello Stato, a vantaggio dell’esecutivo.
Votiamo NO per fermare questa riforma sbagliata.
Movimento Democratici per Castelbuono
Caricamento articoli correlati...