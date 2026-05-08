Democratici per Castelbuono: È più alto il 3% o il 10%? – Le bugie della Costituente: quando la propaganda distorce la realtà

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nel disperato tentativo di attaccare l’Amministrazione su qualsiasi cosa — ormai siamo alla “guerra totale” più che all’opposizione politica — il gruppo di minoranza della Costituente utilizza strumentalmente l’esclusione di Castelbuono dalla premialità regionale per i “comuni virtuosi” nella gestione finanziaria per l’anno 2025.

La legge finanziaria regionale del 2025 prevedeva, infatti, il riconoscimento di un contributo ai comuni che avessero rispettato due requisiti: aver incrementato di almeno il 3% nella riscossione dei tributi propri nel 2024 rispetto al 2023 e aver approvato il rendiconto di gestione 2024 entro il termine del 30 aprile 2025.

La minoranza accusa che Castelbuono sia rimasta fuori per l’incapacità dell’Amministrazione di riscuotere i tributi locali. Peccato che la realtà, quella vera e documentata, dica altro.

Perché i dati ufficiali, pubblici e facilmente verificabili dai rendiconti approvati, dimostrano che il Comune di Castelbuono nel 2024 ha aumentato le riscossioni, rispetto al 2023, per € 604.572,44 euro. Quasi il 10% di incremento, molto di più del target previsto dalla Regione.

E questo grazie all’attività di recupero crediti e riscossione coattiva avviata proprio dall’Amministrazione comunale.

Ora, delle due l’una: o queste cose i Costituenti per Castelbuono non le sanno – e sarebbe curioso, visto che i loro rappresentanti in Consiglio comunale ostentano continuamente la loro (im)preparazione – oppure le sanno benissimo e mentono sapendo di mentire, e quindi sono in malafede. Non sappiamo cosa sia più grave per chi pretende di candidarsi a governare il paese.

Il Comune non è rientrato nella premialità soltanto perché il rendiconto 2024 è stato approvato poco dopo il termine previsto del 30 aprile, circostanza per altro nota ai consiglieri di opposizione.

Quindi no, non c’entra la favola che la Costituente ha provato a raccontare. Altro che “la realtà supera la propaganda”, la verità è che la propaganda della Costituente distorce la realtà. Possiamo comprendere tutto, possono anche continuare con i post rabbiosi, con le ricostruzioni fantasiose o con assurdi teatrini come quello delle dimissioni dell’ex consigliere Prisinzano, ma almeno evitassero di raccontare bugie ai cittadini.

Noi, nel frattempo, continuiamo a occuparci del governo del paese, concentrandoci su risultati e obiettivi politici e amministrativi seri, attraverso un lavoro costante e concreto che ha portato all’aumento della capacità di riscossione e all’approvazione del rendiconto 2025 entro i termini, per la prima volta nella storia del Comune.

E questo, anche per rispondere a qualche leone da tastiera, significa governare.

Democratici per Castelbuono