Democratici per Castelbuono. Festa della Repubblica – 2 giugno 2025 – C’È ANCORA OGGI

Celebriamo con profondo rispetto e consapevolezza il significato storico e civile del 2 giugno, data in cui il nostro Paese, con il referendum istituzionale del 1946, scelse la Repubblica come forma istituzionale dello Stato.

Quel voto – anche nella nostra comunità di Castelbuono dove, in controtendenza rispetto alle altre realtà siciliane e del mezzogiorno, prevalse la Repubblica – rappresentò un momento di svolta epocale, un chiaro ed inequivocabile rifiuto dell’autoritarismo monarchico e l’affermazione di un modello democratico fondato sulla sovranità popolare, sulla libertà e sulla dignità di ogni cittadino.

La Repubblica è la custode delle nostre libertà fondamentali e della partecipazione democratica, valori irrinunciabili che costituiscono il fondamento della nostra convivenza civile e della nostra identità collettiva. In un tempo di sfide globali, sociali e culturali, rinnoviamo l’impegno a difendere e promuovere una democrazia viva, inclusiva e capace di garantire pari diritti ed opportunità per tutte e tutti.

Come nel celebre film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, noi diciamo con forza: “C’È ANCORA OGGI”. Perché i valori della Repubblica e della Costituzione sono un impegno da vivere e difendere ogni giorno. Ogni giorno è infatti un’occasione per costruire, con responsabilità e partecipazione, una società più giusta, libera e solidale.

I Democratici per Castelbuono ribadiscono la volontà di lavorare con determinazione per rafforzare la partecipazione civica, il senso di responsabilità collettiva e la tutela delle libertà democratiche, convinti che solo attraverso questi princìpi potremo costruire un futuro di giustizia, solidarietà e progresso per la nostra comunità e per l’intero Paese.

Nel celebrare questa ricorrenza, rendiamo omaggio a chi ha lottato per la libertà e la democrazia e invitiamo tutte e tutti a mantenere viva questa memoria come guida irrinunciabile per il presente e il domani.

Buona Festa della Repubblica.