Democratici per Castelbuono. Servizi e programmazione in Consiglio comunale, mentre l’opposizione sconosce la democrazia

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare “Democratici per Castelbuono” in merito alla seduta del 20 aprile 2026. Il comunicato illustra i principali provvedimenti approvati, tra cui la variazione di bilancio e il nuovo regolamento della refezione scolastica, soffermandosi sul clima politico e sul confronto con le opposizioni.

Si è svolto ieri, lunedì 20 aprile 2026, il Consiglio comunale, nel corso del quale il gruppo di maggioranza “Democratici per Castelbuono” ha approvato importanti provvedimenti per la vita amministrativa e sociale del nostro paese.

In particolare, sono stati approvati la I° variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, la ratifica di una delibera di Giunta relativa all’informatizzazione degli uffici comunali, il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza e il regolamento sulla Refezione scolastica che disciplina il servizio e il funzionamento della Commissione mensa, strumenti essenziali per garantire continuità, efficacia e trasparenza all’azione amministrativa.

In particolare, con la variazione al bilancio, sono state stanziate risorse per:

la manutenzione dell’alveo del torrente San Calogero;

l’intervento di allargamento della strada comunale Scondito;

il completamento e miglioramento della scuola media “Francesco Minà Palumbo”;

gli arretrati contrattuali dei dipendenti comunali;

i servizi sociali per l’infanzia (asilo nido), disabilità e trasporto scolastico;

la sicurezza urbana e il progetto per la videosorveglianza;

le attività culturali e turistiche.

La maggioranza ha dimostrato compattezza e senso delle Istituzioni. Lo stesso, purtroppo, non si può dire dell’opposizione, i cui consiglieri sono apparsi particolarmente nervosi con continue interruzioni, insinuazioni e retropensieri, non votando nessuno dei punti presentati dall’Amministrazione e quasi pretendendo, tuttavia, di aver votati i due punti proposti da loro.

È opportuno ricordare che la minoranza ha presentato il Regolamento sulla “istituzione” della commissione mensa senza alcun confronto preliminare, quando logica e buon senso avrebbe suggerito altro.

A maggior ragione considerando che all’ordine del giorno era previsto il Regolamento sulla refezione scolastica, predisposto dagli uffici e condiviso con l’istituzione scolastica, in particolar modo con la dirigente scolastica e il DSGA, che chiaramente rappresentava la base su cui intervenire per disciplinare sia il servizio nel suo complesso che il funzionamento della commissione mensa.

La minoranza, in modo confusionario, prima ha proposto di ritirare entrambi i punti, poi di discuterli insieme, poi di scorporarli, poi ha insistito sulla loro proposta. La maggioranza a quel punto ha dichiarato il proprio voto contrario, motivando altresì il voto favorevole al Regolamento predisposto dagli uffici e concordato con la scuola, ritenendolo più organico e completo.

Ed ecco l’accusa: secondo la minoranza, la maggioranza non rispetta la minoranza e fa prevalere la forza cieca dei numeri. Rispondiamo ai signori dell’opposizione che la maggioranza non approva atti sulla logica dei numeri, ma sulla forza della democrazia. La maggioranza è stata legittimata dal popolo, che ha scelto liberamente un’Amministrazione e un programma diverso da quello proposto dalla minoranza della Costituente.

Quanto al punto sul servizio idrico, questione fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini, lo stesso è stato presentato dalla minoranza con una evidente impostazione polemica e di parte, anche in questo caso senza alcuna condivisione e confronto preliminare. È chiaro che la minoranza ha preferito la strada della propaganda e ha pensato di ottenere uno spazio per un comizio elettorale, anziché cercare la vera condivisione e approvazione del punto.

Nonostante la capogruppo Cangelosi – da provetta oracolo – avesse addirittura previsto il voto contrario della maggioranza (quasi fomentando con il suo intervento irruente e provocatorio), abbiamo voluto lanciare un segnale, consentendo l’approvazione del punto attraverso la nostra determinante astensione, nella considerazione dell’importanza del tema trattato.

In entrambi i casi, la maggioranza ha votato responsabilmente evitando slogan e semplificazioni, per altro utilizzati strumentalmente dalla minoranza su argomenti delicati quali la salute pubblica, la trasparenza e la corretta gestione del servizio.

In apertura dei lavori abbiamo infine preso atto della presenza del consigliere dimissionario Domenico Prisinzano – le cui dimissioni non sono state formalizzate per un vizio di forma ma la cui posizione resta politicamente ormai priva di credibilità – emblema di un gruppo politico più attento agli equilibri ed interessi interni che al bene collettivo.

Dopo le comunicazioni del Presidente e del Sindaco, che hanno ricostruito i fatti successivi alle dimissioni, i consiglieri di minoranza in modo agitato hanno cercato di intervenire in tutti i modi, prima in via ordinaria, pur riconoscendo che “il Regolamento non lo prevede, ma non lo esclude!”, poi per fatto personale, accusando di essere stati offesi.

Nonostante nessuna offesa fosse stata proferita, il Presidente ha concesso diritto di replica a Prisinzano, per dargli la possibilità di spiegare la sua versione.

Non contenta, ha chiesto di intervenire per fatto personale – non si capisce bene per quale motivo – anche la professoressa Cangelosi. Il Presidente, dopo aver ritenuto non fondata la richiesta di fatto personale, a norma di regolamento ha rimesso al Consiglio la decisione, che è stata respinta non ravvisandone gli estremi. Apriti cielo e via con le accuse di bocche tappate e tanto altro.

Non ci lasceremo intimidire dall’atteggiamento provocatorio della minoranza, da chi ritiene di poter dare giudizi morali, imporre o censurare condotte e comportamenti, tipico atteggiamento di chi è poco abituato al rispetto della democrazia e delle idee degli altri.

Continueremo nel rispetto del mandato popolare e democratico, assumendoci la responsabilità di ogni voto, ogni scelta, ogni decisione, non badando alla propaganda e al populismo della minoranza, ma avendo come unico interesse la qualità dei servizi da garantire e programmare per la comunità.

Democratici per Castelbuono