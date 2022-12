“Dentro il pensiero”: lo spettacolo del mentalista Cricchio in scena martedì al Centro Sud

Ascolta l'articolo

Un esclusivo viaggio “Dentro il pensiero” sul palco del Centro Sud di Castelbuono: un nuovo anno in arrivo all’insegna del mentalismo con l’affascinante spettacolo di Giovanni Cricchio, in programma per martedi 27 dicembre alle ore 18.00.

Il mentalismo è una forma di illusionismo i cui praticanti, attraverso tecniche quali il cold reading o l’hot reading, danno l’illusione di poter leggere nella mente altrui e sembrano così dimostrare abilità mentali e intuitive altamente sviluppate.

Nelle loro esibizioni i mentalisti danno l’impressione di poter esercitare telepatia, chiaroveggenza, divinazione, precognizione, psicocinesi, medianità, controllo mentale, ipnosi, memoria prodigiosa e rapido calcolo mentale.

Siamo davvero liberi? Spinoza dice che non siamo liberi perchè non conosciamo veramente le cause che ci spingono a volere e desiderare certe cose.

È possibile quindi condizionare le nostre scelte di ogni giorno? È possibile in certe condizioni leggere il pensiero?

A queste domande il mentalista Giovanni Cricchio cerca di dare una risposta con questo unico spettacolo, un’occasione per regalarsi e regalare un inizio anno magico ed emozionante.