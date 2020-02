Derby a tavolino al Geraci; Promozione, digiuno e castigo per le Madonie

Il fascino del derby delle Madonie si azzera e sparisce dietro il dramma sportivo della Cephaledium che non si presenta a Geraci e cedendo la vittoria a tavolino per 3-0 per via della defezione dei giocatori avvenuta già tempo fa e rimpiazzata in qualche modo dalla discesa in campo di dirigenti e ragazzi.

I tre punti mantengono la Madrepatria dei Ventimiglia al quinto posto in piena lotta play off mentre la Cephaledium, per ciò che vale, rimane terzultima.

Risultati:

Geraci – Cephaledium: 3 – 0 (a tavolino)

Doppia sconfitta in Promozione a conferma del periodo nero come il maialino dei Nebrodi che sembra importato nelle Madonie. Il Gangi perde 2-1 in casa del Rocca di Caprileone, allontanandosi dai play off, mentre la Supergiovane cede per 3-1 in casa della forte Santangiolese Calcio ritornando al triste penultimo posto.

Risultati:

Rocca di Caprileone – Gangi: 2-1

Santangiolese Calcio – Supergiovane: 3-1

