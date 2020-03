Destinati 60.000 euro agli ospedali della provincia e agli operatori del 118

Destinati 60.000 euro per l’acquisto di materiali e attrezzature da assegnare agli ospedali della provincia e agli operatori del 118

Le Organizzazioni provinciali di Palermo FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL insieme a Confagricoltura, Coldiretti e CIA hanno, tramite l’Ente Bilaterale agricolo della provincia di Palermo CILA-EBAT, destinato 60.000 euro per l’acquisto di materiali e attrezzature da assegnare agli ospedali della provincia e agli operatori del 118. Le Segreterie provinciali ritengono questo gesto una testimonianza concreta dell’essere confederali e presenti nella società e ringraziano il Presidente e tutto il Comitato di Gestione dell’Ente per aver in tempi brevissimi raggiunto l’unanimità sulla delibera autorizzativa della spesa.