Determinazione, formazione e futuro: l’istruzione diventa motore di sviluppo per le Madonie

(Riceviamo e pubblichiamo) – Abbiamo la determinazione – qualcuno direbbe la testardaggine – di credere con forza che nelle aree interne e nei comuni montani della nostra splendida Sicilia sia possibile vivere, studiare e costruire un futuro professionale. Animati da questa convinzione, come Comunità di Castelbuono e, più in generale, come territorio madonita, negli anni abbiamo promosso progetti, realizzato investimenti e sostenuto l’imprenditoria privata, creando le condizioni affinché sempre più persone potessero scegliere di investire qui il proprio sapere e le proprie risorse.

Siamo consapevoli che il primo e più importante investimento è quello della formazione. Per questo abbiamo lavorato per ampliare e qualificare l’offerta formativa del territorio. In quest’ottica, e guardando ai modelli europei che registrano numeri straordinari di partecipazione, è nato L’ITS – Istituto Tecnico Superiore con sede a Castelbuono, presso Palazzo Failla in via Garibaldi. Un percorso biennale post‑diploma che consente ai giovani, al termine dei due anni, di scegliere se proseguire gli studi universitari o inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.

Basti ricordare che in Germania gli ITS formano oltre 900.000 studenti, in Francia 500.000 e in Spagna 400.000. Nel Nord Italia, le principali aziende del tessuto produttivo richiedono costantemente diplomati ITS da inserire nei propri organici. Forte di queste esperienze, anche il territorio delle Madonie ha avviato un ITS che ha già attivato corsi e diplomato i primi studenti.

La grande novità introdotta dalla recente riforma riguarda la possibilità di conseguire un diploma quadriennale altamente specializzato, costruito in sinergia con le imprese del territorio. L’Istituto Agrario “Luigi Failla Tedaldi” e l’Istituto Alberghiero “Mandralisca” di Cefalù hanno presentato progetti approvati dal Ministero dell’Istruzione che permetteranno agli studenti di intraprendere un percorso formativo innovativo:

I primi quattro anni presso il Failla Tedaldi nei settori agroalimentare, forestale e ambientale, mentre presso il Mandralisca nei settori enogastronomia, ospitalità alberghiera e filiera agroalimentare.

Il biennio di specializzazione presso l’ITS, con la possibilità di accedere al mondo del lavoro con una formazione professionale di alto livello.

Il Sindaco sottolinea che questa opportunità rappresenta una svolta per il territorio: “Le famiglie e i nostri giovani devono saper cogliere pienamente questa occasione. È da percorsi come questi che passa un cambiamento radicale nel modo di vivere la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro, sia come lavoratori autonomi sia come lavoratori dipendenti.”