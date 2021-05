Dichiara il falso per non pagare l’avvocato, castelbuonese a giudizio

Un cinquantenne castelbuonese è stato citato in giudizio davanti il Tribunale di Termini Imerese per rispondere di falso per avere dichiarato di rientrare nella fascia reddituale cui è riconosciuto il patrocinio a carico dello stato.

Lo stesso imputato è stato condannato a sette anni e dieci mesi in Corte di Appello contro la quale è stato proposto ricorso per Cassazione.

A riportare la notizia è Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia di oggi nel quale ripercorre le vicende giudiziarie dell’autore del presunto falso.