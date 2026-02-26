Didattica sul campo per le terze dell’IPSASR di Castelbuono: visita al Caseificio San Nicola

Esperienza formativa sul campo per le classi terze dell’IPSASR, che nei giorni scorsi hanno visitato il Caseificio San Nicola di Castelbuono, accompagnate dai docenti Viglianti e Antista. L’uscita didattica ha rappresentato un’importante occasione di apprendimento diretto: gli studenti hanno potuto osservare da vicino le fasi di lavorazione che trasformano il latte in formaggi, approfondendo concretamente i processi produttivi studiati in aula. Dalla ricezione della materia prima alla trasformazione, fino alla stagionatura, il percorso ha permesso di conoscere tecniche, strumenti e standard qualitativi che caratterizzano una realtà produttiva del territorio.

L’iniziativa rientra nelle attività di Formazione Scuola–Lavoro, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istruzione e mondo delle imprese. Un’esperienza utile anche in chiave orientativa, perché consente agli studenti di confrontarsi con il settore agroalimentare e di comprendere le opportunità professionali offerte dal comparto. Un esempio concreto di collaborazione tra scuola e territorio, capace di valorizzare le eccellenze locali e di offrire agli studenti strumenti reali per il proprio futuro formativo e lavorativo.