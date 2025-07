La voce dei fedeli di Pollina: salvata la tradizione dell’Apparata

La comunità di Pollina, legata da secoli alle sue tradizioni religiose, ha vissuto nelle ultime settimane un momento di forte tensione e partecipazione, a seguito del dibattito sull’allestimento della storica “Apparata” all’interno della Chiesa Madre in occasione della festa del Patrono San Giuliano.

Ciò che a prima vista poteva sembrare un semplice dissenso sull’estetica liturgica si è rivelato, in realtà, un profondo bisogno della popolazione di custodire e tramandare un rito che esprime identità, fede e appartenenza.

Alla luce degli sviluppi recenti, il Comitato spontaneo dei mille fedeli Pollinesi sente il dovere di rivolgersi ufficialmente alla Curia diocesana e al Parroco per ribadire la propria gratitudine e il significato spirituale della riconquistata armonia.

Diocesi di Cefalù – Cephaludensis Ecclesia

c.a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante

Al Parroco di Pollina

Don Francesco Sapuppo

Scriviamo, speriamo per l’ultima volta, sulla nota vicenda della c.d. “Apparata” che viene montata all’interno della Chiesa Madre di Pollina per la festa del Santo Patrono, San Giuliano.

Dopo giorni di acceso dibattito pubblico, culminato in una petizione popolare, con la quale i fedeli hanno chiesto a gran voce la continuazione della c.d. “Apparata”, ossia dell’addobbo dell’Altare della Chiesta Madre con archi trionfali multicolore, di cui tutta Italia è venuta a conoscenza per l’interessamento del programma “Pomeriggio Cinque” e come riferitoci, sembra anche della Sala Stampa del Vaticano, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, non ha potuto fare altro, dopo il silenzio iniziale, che convocare un incontro tra il Parroco, i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e la delegazione del Comitato spontaneo dei mille fedeli Pollinesi per accogliere le loro istanze. Nella mattinata del 4 luglio le parti si sono confrontate, esprimendo le loro posizioni e, al termine, S.E.R. il Vescovo dinanzi a decine di Pollinesi accorsi a San Guglielmo, ha formulato una proposta che, da una parte, consente di conservare quanto già realizzato dal Parroco nell’ottica dell’essenzialità e, dall’altra, permette ai Pollinesi di realizzare gli archi trionfali colorati dell’Apparata; con un lungo applauso è stata accolta con favore la decisione della Curia di accettare le proposte del Comitato spontaneo.

Pace è fatta e i Pollinesi avranno, come avviene da oltre 100 anni, la loro Apparata, manifestazione semplice di spiritualità e fede popolare, autenticamente cristiana, che unisce la nostra comunità e mantiene vivo il legame tra le varie generazioni e la fede in Dio.

E’ la vittoria di tutti i Fedeli, popolo semplice di Dio, che nel solco dell’insegnamento del Vangelo hanno lottato per un fine nobile e per il mantenimento dei paramenti sacri dei loro padri,

La sorgente di San Giuliano è tornata a scorrere limpida togliendo il veleno che qualcuno aveva gettato come afferma lo stesso Vescovo nella missiva apparsa ieri.

Come evidenziato oggi, infatti, la fede popolare è il termometro per misurare la fede di una comunità locale, le cui tradizioni vanno saldamente conservate, mantenute, difese e non disperse. La fede popolare è la prima forma attraverso cui ci è giunto il Vangelo. Essa smuove emotivamente gli animi e raccoglie molte persone; ha radici profonde che affondano nella cultura del territorio di appartenenza; tramandataci dai nonni, è ricca di rituali e di manifestazioni esterne, e soprattutto propone concretamente una testimonianza evangelica e una vita di fede vissuta e incarnata, che ha un profondo valore storico, antropologico e religioso (Parole tratte dalla Relazione per l’Assemblea sinodale tenutasi a Cefalù il 13 gennaio 2024). Siamo certi che quest’anno la Festa del Patrono San Giuliano avrà un significato spirituale ancora più profondo ed il consueto clima di gioia e partecipazione, anche di fedeli di altre comunità, animerà tutte le processioni che si svolgono nei tre giorni di festa dell’11-13 luglio 2025.

Venite tutti a festeggiare con i Pollinesi: VIVA SAN GIULIANO.

Il Comitato spontaneo

dei mille fedeli Pollinesi