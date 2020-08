Differenziata a Castelbuono dal 93esimo posto del 2017 al 176esimo del 2019. Il PD chiede incontro urgente con i gruppi consiliari

(Riceviamo e pubblichiamo)

Al Gruppo Consiliare “Democratici per Castelbuono”

Al Gruppo Consiliare “Castelbuono in Comune”

Al Gruppo Consiliare “Misto”

Oggetto: Incontro urgente con i Gruppi Consiliari sulla raccolta dei rifiuti.

Alla luce dell’incontro con i lavoratori delle cooperative sociali dello scorso 31 luglio, tenuto conto che dal 93esimo posto del 2017 siamo precipitati nel 2019 al 176esimo posto fra i Comuni siciliani in riferimento al dati della raccolta di differenziata (e non per colpa dei lavoratori), per superare la precarietà e rendere efficiente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti riteniamo necessario ed urgente incontrare i Gruppi Consiliari, prioritariamente rispetto a successivi incontri istituzionali per le specifiche competenze del Consiglio Comunale sulla materia, per discutere su:

– l’autonomia, potenziamento e strutturazione della Castelbuono Ambiente s.r.l.;

– la capitalizzazione della Castelbuono Ambiente s.r.l. mediante l’acquisto dei mezzi necessari alla raccolta dei rifiuti;

– la rimodulazione del Piano ARO;

– la verifica del piano economico-finanziario e tariffario;

– la misurazione della qualità del servizio;

– il rafforzamento del sistema pubblico dei centri di raccolta e smaltimento;

– il superamento degli affidi diretti e proroghe di servizi, che non sono complementari, di raccolta dei rifiuti alle Cooperative sociali.

Su questo ultimo punto abbiamo impegnato il nuovo Segretario regionale del PD e il Gruppo Parlamentare PD all’Ars per includere nel ddl in discussione all’Ars una norma di salvaguardia a tutela dell’occupazione dei lavoratori del sistema rifiuti.

Per i rilievi evidenziati in detta assemblea sulla dignità delle loro condizioni di lavoro è dirimente, in questo incontro, la presenza di una folta delegazione dei lavoratori.

In attesa di un Vs. riscontro, buon lavoro. Castelbuono, lì 1 agosto 2020

Per il Coordinamento

Il Segretario

Vincenzo Capuana