Diocesi di Cefalù: due seminaristi camerunensi riceveranno il Ministero del Lettorato

La data scelta è quella dell’11 aprile 2021, Giornata del Seminario

I seminaristi Gabriel Ewodo Evina Messomo e Wilfried Michel Ebode Atangana, provenienti dalla Diocesi di Obala (Camerun) e accolti lo scorso anno dal Seminario diocesano, avranno conferito il Ministero del Lettorato domenica 11 aprile 2021 in occasione della Giornata del Seminario.

Lo ha annunciato il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante domenica 24 gennaio 2021 in occasione della Domenica della Parola di Dio.

Gabriel e Wilfried hanno conseguito il Baccellierato in Filosofia in Camerun e hanno iniziato a frequentare i corsi di teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo a febbraio 2020.

“A loro chiediamo fin d’ora di impegnarsi a scrutare le Scritture per conoscere Cristo – ha scritto il Vescovo Giuseppe annunciando l’importante tappa per il cammino dei giovani seminaristi -. Per loro e per gli altri seminaristi ci impegniamo a pregare perché siano perseveranti nella ‘Sequela Christi’ e gioiosi nel servizio ai fratelli”.