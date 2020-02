Diocesi di Cefalù: la stola di Ruggero II visibile il 29 febbraio 2020 a San Domenico

La stola di Ruggero II visibile il 29 febbraio 2020 a San Domenico

L’esposizione in occasione del convegno organizzato dall’Archeoclub e dalla Diocesi di Cefalù

Sabato 29 febbraio 2020 alle 16.00 presso il complesso monumentale di San Domenico di Cefalù, si terrà il convegno “L’eredità universale di Ruggero II”, primo Re del Regno di Sicilia e fondatore della nostra Basilica Cattedrale, a cura dell’Archeoclub-sede di Cefalù, il Servizio Pastorale Cultura Scuola e IRC e dell’Archivio Storico Diocesano di Cefalù, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Palermo.

Gli esperti e gli studiosi accompagneranno i presenti in un viaggio alla ri-scoperta della figura e della storia di Ruggero che si lega fortemente a quella di Cefalù e di tutto il territorio.

Per l’occasione sarà possibile ammirare la stola del Re, un tesoro dal valore inestimabile rimasto fino adesso nascosto, e alcune travi dipinte dell’antico soffitto della Cattedrale di Cefalù.

A conclusione del convegno saranno presentate ufficialmente le novità dell’Itinerarium Pulchritudinis che tornerà fruibile a partire dal 14 marzo 2020.