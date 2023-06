Diocesi di Cefalù. Nelle librerie “Eckos. Salviamo il pianeta”, il nuovo Sussidio per l’estate 2023

Uno strumento agile, interattivo, un sussidio per gli oratori e i grest

Nelle librerie arriva “Eckos. Salviamo il pianeta” il nuovo sussidio per l’estate 2023 curato dalla Commissione Sussidi della Diocesi di Cefalù ed edito da Il Pozzo di Giacobbe.

Uno strumento rivolto agli educatori e agli animatori (senza dimenticare le famiglie) per accompagnare i ragazzi durante il periodo estivo ormai alle porte.

Il sussidio concentra la propria attenzione su un tema sempre più attuale e urgente, la salvaguardia del pianeta e lo fa seguendo la storia di Eckos, un alieno che in vacanza insieme alla sua famiglia, si ritrova catapultato per caso sul Pianeta Terra attraverso il buco dell’ozono e che a causa dell’inquinamento e dei problemi ambientali che attanagliano il pianeta non riesce a far funzionare la navicella per tornare indietro.

Ad accompagnare Eckos sarà Piero, un giornalista in pensione che lo aiuterà nel suo viaggio. I due sono testimoni del valore della fiducia, del dono reciproco di sé nell’interesse del bene comune. “La forza e la bellezza del loro incontro – scrive il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante nella sua presentazione – ci ricorda che fraternità e amicizia sociale sono le uniche vie per costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, con l’impegno di tutti. Insieme ci faranno riscoprire la bellezza della creazione, suggerendoci alcune riflessioni per “riorientare la rotta”, per contribuire a cambiare questa nostro mondo a cui manca “la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti” (Papa Francesco), auspicando nuove consapevolezze e nuovi stili di vita”.

L’alieno dovrà impegnarsi, insieme agli altri personaggi che incontrerà in questo suo viaggio terrestre, per risolvere i problemi del nostro pianeta per raggiungere la massima potenza del motore e tornare finalmente a casa. Gli uomini impareranno a prendersi cura del proprio pianeta? Riuscirà il ECKOS nella sua impresa?

Il nuovo sussidio è uno strumento agile, utile all’approfondimento della Parola e ai temi ambientali senza rinunciare al gioco e al divertimento per 12 giornate all’insegna dello stare insieme in Gesù, un percorso pensato a partire dall’Enciclica “Laudato Si” e dal “Messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona” di Papa Francesco e diventa sempre più attuale seguendo l’attualità che vede la regione Emilia Romagna allagata a causa delle forti piogge.

Come gli altri cammini per il catechismo proposti dalla diocesi siciliana, è un sussidio interattivo con la possibilità, attraverso i QR code, di accedere a contenuti extra, utili al percorso proposto.

Il testo è arricchito da illustrazioni create ad hoc, da un fumetto che guida i ragazzi nel percorso ed una storia inedita che accompagna i ragazzi alla scoperta di se stessi, giorno dopo giorno.

Preparatevi dunque ad un vero e proprio viaggio alla riscoperta di quella meraviglia che è il nostro pianeta messa continuamente a rischio da comportamenti poco responsabili e poco sensati, con un invito e un impegno ad amarlo e rispettarlo sempre di più.