Diocesi di Cefalù, un apericena missionario per i fratelli di Obala

Ascolta l'articolo

Si terrà il 30 luglio 2022, sul sagrato della Cattedrale di Cefalù un apericena di beneficienza per far conoscere la missione della Chiesa di Cefalù nel suo cammino in Sinodo e contribuire all’acquisto di un trattore e di attrezzi agricoli per Obala. La serata prevede la visita alle Torri della Cattedrale, l’apericena e la presentazione della Missione attraverso la performance dell’artista della Sabbia, Lidia Angelo. Ci sarà inoltre il collegamento da Obala del vescovo Sosthéne, l’ascolto del violino e dei canti con l’intervento del vescovo Giuseppe Marciante. Il programma dettagliato nella locandina in allegato.