Diocesi di Cefalù. “Vie nuove per incontrare il risorto”. Pubblicato il nuovo sussidio in preparazione alla Pasqua

È disponibile in libreria e negli store online “Ai Cercatori di Dio. Vie nuove… per incontrare il risorto”, il nuovo sussidio per la catechesi in preparazione alla Pasqua curato dalla Commissione Sussidi della Diocesi di Cefalù (PA) ed edito da Il Pozzo di Giacobbe.

Incontrare il Risorto per i cristiani significa diventare testimoni della resurrezione e il luogo privilegiato dell’incontro è la comunità. Quanta fatica facciamo in questi tempi difficili a riconoscere nella quotidianità il Risorto, ma la tomba vuota apre nuovi percorsi di speranza.

Il sussidio, così come quello di Avvento, prende spunto dalla “Lettera ai Cercatori di Dio” della CEI e dalle Propositiones Synodales del XII Sinodo che la Chiesa di Cefalù, concluso ad ottobre 2025, sui temi della catechesi e all’iniziazione cristiana.

“Ai Cercatori di Dio. Vie nuove… per incontrare il risorto” si presenta come uno strumento, nuovo nello stile e nei contenuti, pensato per accompagnare bambini, ragazzi, famiglie e comunità nel cammino quaresimale, dalle cinque domeniche di Quaresima fino alla Pasqua. Il percorso, diviso per settimane, propone il Vangelo domenicale con una breve riflessione, materiali e proposte per la vita familiare, perché anche la casa diventi luogo di fede, ascolto e preghiera, oltre ad attività, giochi e laboratori dedicati a bambini, ragazzi e giovanissimi. Completa la proposta settimanale una scheda per vivere in maniera consapevole la celebrazione eucaristica domenicale.

Grazie a un linguaggio accessibile, a illustrazioni originali e a contenuti multimediali, il sussidio rappresenta un valido supporto per catechisti, educatori, parroci e famiglie per vivere al meglio il cammino quaresimale.