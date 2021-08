Diocesi, nuove nomine del Vescovo. Don Francesco Sapuppo a Pollina Don Alessio Corradino a Finale

In data 04 agosto 2021, memoria liturgia di San Giovanni Maria Vianney, patrono dei Parroci, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, sentito il parere del Collegio dei Consultori in data 01 luglio 2021, ha affidato in solidum e ad experimentum:

– la Parrocchia Santa Rosalia in Campofelice di Roccella ai Rev.di Don Francesco Giacalone e Don Saverio Martina, designando Moderatore il Rev.do Don Francesco Giacalone.

Ha nominato:

– Parroco delle Parrocchie San Nicolò e San Cataldo e Rettore del Santuario Spirito Santo in Gangi: il Rev.do Don Giuseppe Amato.

– Parroco della Parrocchia Maria Santissima della Lettera in Finale di Pollina: il Rev.do Don Alessio Corradino.

– Parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo in Gratteri: il Rev.do Don Nicola Crapa.

– Parroco della Parrocchia Spirito Santo e Cappellano delle Chiese rurali Santi Cosma e Damiano e San Biagio in Cefalù: il Rev.do Don Pietro Piraino.

– Parroco della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo in Pollina: il Rev.do Don Francesco Sapuppo.

– Parroco delle Parrocchie Maria Santissima Assunta e Sant’Orsola in Polizzi Generosa: il Rev.do Don Domenico Sausa.

– Amministratore parrocchiale delle Parrocchie Maria Santissima Addolorata (Raffo) e San Giovanni Battista (San Giovanni), Frazioni del Comune di Petralia Soprana: il Rev.do Padre Mario Domina O.F.M. Capp.

– Amministratore parrocchiale della Parrocchia Sant’Ambrogio in Cefalù: il Rev.do Don Salvatore Spagnuolo.

– Amministratore parrocchiale delle Parrocchie Santa Maria de Francis e San Giorgio in San Mauro Castelverde: il Rev.do Don Giuseppe Terranova.

– Amministratore parrocchiale delle Parrocchie Santa Maria delle Grazie e Sant’Anna in Alia: il Rev.do Padre Antonino Vicari R.C.J., acquisito il consenso dei Superiori in data 01 agosto 2021.

– Amministratore parrocchiale delle Parrocchie Santissimo Salvatore e Santa Maria in Gangi: il Rev.do Don Luigi Volante.

– Rettore della Chiesa San Giuseppe in Alia: il Rev.do Mons. Salvatore Mormino.

– Collaboratore delle Parrocchie San Nicolò e San Cataldo e del Santuario Spirito Santo in Gangi: il Rev.do Padre Cataldo Manzone O.F.M. Capp.

Ha istituito ad experimentum e in attesa delle decisioni del Sinodo diocesano:

– le Unità di Pastorale Sinodale nei Comuni di Castelbuono e di Gangi, designando Moderatori: i Rev.di Don Marcello Franco per le Parrocchie del Comune di Castelbuono e Don Giuseppe Amato per le Parrocchie del Comune di Gangi.

– la Diaconia Santa Maria dei Poveri con sede nella Parrocchia Sant’Ambrogio in Cefalù, affidandone la Cura pastorale al: Rev.do Diacono Prof. Giuseppe Giglio, Collaboratore nella Parrocchia Santa Maria della Lettera in Finale di Pollina. La Diaconia, moderata dai rispettivi Amministratori parrocchiali, comprende: le borgate Borrello e Karsa della Parrocchia Santa Maria de Francis, la borgata Casale Botindari della Parrocchia San Giorgio in San Mauro Castelverde e la Contrada Guarneri della Parrocchia Sant’Ambrogio in Cefalù.

Le nomine sono esecutive dalla data 05 settembre 2021 e gli adempimenti canonici avverranno entro il 19 settembre 2021.

Mons. Vescovo invoca su tutti la benedizione del Signore, mediatrice Maria Santissima di Gibilmanna.