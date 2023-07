Disciplina viabilistica estiva. Stop ai mezzi elettrici nel corso fino a piazza Castello

Dal 1 luglio al 31 agosto, l’organizzazione della gestione dell’area pedonale urbana cambierà come ogni anno, come indicato nell’ordinanza del 3 luglio allegata. Le novità riguardano l’esclusione totale di tutti i velocipedi a trazione elettrica dal transito nell’area che comprende Corso Umberto, Piazza Margherita, Via Sant’Anna e Piazza Castello, dove possono transitare solo biciclette e monopattini a trazione muscolare. Inoltre come si evince dalla stessa ordinanza oltre le ore 19:00 fino alle ore 02:00 del giorno seguente possono transitare nell’isola pedonale solo gli automezzi di pronto intervento (Carabinieri, Vigili Urbani,, 118, Vigili del fuoco).Tuttavia, su richiesta ai Vigili Urbani, possono essere autorizzati mezzi a trazione elettrica per motivi di logistica o residenza, acquisendo il relativo pass.