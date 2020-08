Disponibile “Castelbuono city guide”, la prima guida turistica su Castelbuono

Sono disponibili presso Edicolè Barreca, PUTIA sicilian creativity e Tabaccheria Bonomo le prime “Castelbuono – city guide” realizzate dal Centro Commerciale Naturale “Castelbuono”, con il patrocinio e il supporto del Comune di Castelbuono.

Un progetto editoriale, curato da Michele Spallino, che si propone di valorizzare e raccontare al turista, in modo sintetico e moderno, il grande patrimonio artistico, naturalistico ed enogastronomico di Castelbuono. Un prodotto editoriale realizzato in un formato tascabile ma molto ricco di informazioni, ispirato alle migliori guide internazionali e orientato ai gusti e alle aspettative di un turista attento tanto ai pregi storico-artistici quanto alla vita, al cibo, alle dinamiche sociali e, soprattutto, alle “curiosità di valore” che, con una visita fugace e non adeguatamente documentata, rischierebbe di perdere.

In doppia lingua, con testi e foto accurati, con una selezione di contenuti determinata dalla loro qualità e naturalmente – nel caso delle aziende raccontate – dall’adesione al progetto: “un’insider guide” scritta (a più mani) e pensata da chi conosce e vive il territorio.”Castelbuono City Guide” è strutturata in 7 capitoli (24 ore, Cultura, Natura, Ospitalità, Cibo, Musica e vita notturna e Fuori porta), preceduti da pratiche informazioni utili e mappe.

La guida è disponibile al prezzo unitario di 3€. Le attività interessate ad acquistarne quantità superiori – per rivenderle o per farne regalo aziendale – possono rivolgersi al CCN e approfittare di un consistente sconto. Le aziende che hanno aderito invece, e sono presenti all’interno della guida, riceveranno entro la fine del mese la fornitura gratuita pattuita.