E’ disponibile in versione integrale lo splendido docufilm sulla Famiglia Fiasconaro andato in onda il 6 luglio su foodnetwork, canale 33. Il Film è stato proiettato nel corso del Taormina Film Fest, per la sezione Eccellenze di Sicilia.

Il documentario è ora disponibile nella sua forma integrale su Discovery Plus, per visualizzarlo cliccare sul link in basso:

https://www.discoveryplus.com/it/video/eccellenze-di-sicilia/stagione-1-episodio-1-famiglia-fiasconaro

Quella della famiglia Fiasconaro è una favola che inizia nel 1953 a Castelbuono, piccolo centro nel Parco delle Madonie. Mario Fiasconaro ha dato il via a tutto; da una gelateria nella piazza principale del paese, costruisce nel tempo una florida attività nel campo della pasticceria e della ristorazione. Il destino dell’azienda cambia anni dopo grazie a un’intuizione di Nicola Fiasconaro, figlio di Mario, che sceglie di interpretare in chiave mediterranea il dolce più tradizionale del Nord Italia, il Panettone.

Oggi l’azienda è giunta alla terza generazione di maestri pasticceri: Fausto è responsabile showroom, Martino è a capo dell’amministrazione e Nicola è pluripremiato primo pasticciere, ambasciatore delle dolci eccellenze siciliane nel mondo e Cavaliere del Lavoro dal 2020. I loro prodotti sono realizzati con ingredienti siciliani autentici, come pistacchio, arance, cioccolato di Modica, mandorle e la pregiata Manna delle Madonie, prodotto che deriva dal frassino e che si realizza solo in Sicilia a Castelbuono e Pollina (Palermo).