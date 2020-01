Disponibile su Play Store l’app ufficiale del Comune di Castelbuono

E’ stata rilasciata su google play store l’app ufficiale del Comune di Castelbuono. Si legge in descrizione che l’App del Comune di Castelbuono è uno strumento tangibile per tenere informati i cittadini sulle novità, sulle notizie e sugli eventi dell’Amministrazione Pubblica e garantire loro la possibilità di partecipare attivamente alla vita comunale.

L’App del Comune di Castelbuono accorcia la distanza tra il comune ed i cittadini rendendo ancora più efficiente il flusso di informazioni istituzionali, turistiche e culturali.

Usufruire, in ogni istante e in ogni luogo, di informazioni utili e aggiornate sull’amministrazione comunale, notizie ed eventi presenti nel territorio.

Oltre ad ottenere in tempo reale l’informazione, potrai individuare la tua posizione sulle mappe in relazione ai vari punti d’interesse, come gli uffici comunali, consultando gli orari di apertura e la presenza del personale addetto (gli orari di ricevimento) e calcolare il percorso più veloce per raggiungerli.

L’applicazione può utilizzare per le notifiche la posizione fornita dal GPS.

Ecco il link per scaricarla: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.comuneapp.castelbuono&fbclid=IwAR1TX8gu-hXislEQhvKM4n0uH_42YZh5RKSKTKY9MhUPkiHapbfQlckhuz8