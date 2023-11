Disponibili online le registrazioni audio del CD “Parti del discorso contadino” di Antonio Castelli

Nel centenario della nascita, un lettore ci segnala un link web in cui è possibile ascoltare le tracce audio del CD (a cura di Giuseppe Saja) “Parti del Discorso Contadino” dello scrittore Antonio Castelli.

Il Cd raccoglie non solo i racconti in dialetto castelbuonese registrati da Antonio Castelli, trasmessi radiofonicamente dalla RAI il 17 maggio del 1978 e pubblicati postumi per la prima volta nel 1998; ma anche il discorso del fraterno amico Leonardo Sciascia, pronunciato il 18 febbraio 1986 durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Cefalù a Castelli.

Giuseppe Saja