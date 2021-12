Disposte la chiusura temporanea dell’ala danneggiata della Scuola San Paolo e l’avvio del doppio turno delle attività didattiche

Facendo seguito all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Castelbuono, Reg. Ord. N. 165 del 01/12/2021, considerata la necessità di chiudere un’ala del plesso “P. Sapienza” (lato scalinata castello) a causa di un guasto notturno all’impianto idrico, la Dirigente scolastica prof.ssa Francesca Barberi ha diffuso la circolare in cui si rende necessario garantire lo svolgimento delle attività didattiche ricorrendo ai doppi turni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le classi dell’intero plesso in oggetto, seguiranno un’articolazione oraria ridotta secondo la tabella che segue e per le classi a Tempo Pieno la refezione scolastica è sospesa.

Tutti i dettagli sulla turnazione in basso.