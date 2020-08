Divieto di accesso alle spiagge libere nel territorio di Cefalù nelle notti del 14 e 15 agosto

Con un’ordinanza il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina ha interdetto l’accesso alle spiagge libere in tutto il litorale ricadente nel comune di Cefalù nelle notti del 14 e del 15 agosto. In particolare dalle ore 19.00 del 14 e 15 agosto alle ore 7.00 del giorno successivo, non si potrà accedere alle spiagge e sarà vietata qualunque manifestazione sia pubblica che privata sugli arenili.

I varchi di accesso al mare saranno delimitati attraverso apposite transenne e presidiati da personale autorizzato.

Contestualmente una ulteriore ordinanza del sindaco Lapunzina ha regolamentato la vendita degli alcolici e la gestione della movida dal 14 al 16 agosto, secondo quando riportato nell’allegato in basso.