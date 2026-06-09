Divino Festival di Castelbuono | XX edizione · 19 – 21 giugno 2026

Vent’anni non si celebrano, si dimostrano. E il DiVino Festival di Castelbuono — giunto alla sua ventesima edizione — dal 19 al 21 giugno 2026 sceglie di farlo con un ambizioso programma: tre giorni in cui il vino torna ad essere ciò che è sempre stato, almeno in questo angolo di Madonie, ovvero il filo rosso che unisce territorio, identità e comunità. L’evento è promosso dal Comune di Castelbuono e organizzato dall’Associazione Baz’art Sicilia, da anni custode di una formula capace di parlare insieme a professionisti del settore, appassionati e semplici curiosi.

Il cuore pulsante della ventesima edizione è il Salone del DiVino, in programma domenica 21 giugno nel Chiostro di San Francesco: oltre 700 etichette proposte da circa 200 cantine provenienti da tutta Italia e dall’Europa in degustazione libera, dalle 16:30 alle 20:30 (ultimo ingresso ore 19:00). Non una fiera, ma un incontro autentico tra produttori e appassionati, tra terroir lontani che nel calice trovano un terreno comune. Le cantine presenti spaziano dalle piccole realtà artigianali siciliane ai grandi nomi della viticoltura nazionale e internazionale, offrendo uno spaccato della biodiversità ampelografica che rende il vino italiano un patrimonio vivente. Durante la sessione, una grande sorpresa musicale per tutti i presenti. Prenotazione obbligatoria su www.divinofestival.it.

Accanto al Salone, il festival propone un percorso di approfondimento enologico firmato dal divulgatore e formatore Francesco Saverio Russo. Venerdì 19 giugno, alle 17.00, la Sala Degustazioni del Ristorante Palazzaccio ospita la masterclass dedicata al Mandrolisai: un areale della Sardegna centrale dove l’altitudine modella Cannonau, Muristellu e Monica in blend di rara complessità. Sabato 20 giugno, alle 11, è la volta dell’entroterra fiorentino di Gambassi Terme e Montaione, con 7 etichette sorprendenti che stanno riscrivendo la contemporaneità del vino toscano; alle 17:00, le Strade dei Vini della Targa Florio protagoniste con una masterclass su Grillo e Catarratto: cinque cantine madonite a confronto per scoprire i vini semiaromatici del terroir delle Madonie. La mattina di domenica 21 giugno è dedicata a Generazione Next: i giovani produttori siciliani che portano a colazione il futuro del vino dell’isola, con food pairing e la fresca irriverenza di chi ha ancora tutto da raccontare. Tutte le masterclass sono a numero chiuso: prenotazione obbligatoria su www.divinofestival.it.

Sabato 20 giugno, Piazza Castello ospita la cerimonia di premiazione «Gusto DiVino 2026», presentata da Daniele Lucca (voce di Terra Madre), che celebra quest’anno Giusina Battaglia (“Giusina in Cucina”, cuoca e conduttrice TV), Cristiano Tomei (chef stellato), Slow Food (40 anni di rivoluzione culturale del gusto), Johnson Righeira (cantante e produttore di vino), Jacopo Fo (registra, giornalista, attore e artista figlio del Dario Fo) e Dario Dainelli (ex capitano della Fiorentina, vignaiolo a Cerreto Guidi FI). Ingresso libero.

Le serate di Piazza Castello completano il programma con tre grandi appuntamenti. Venerdì 19 giugno apre Danilo Sacco con il suo Hold Fast Tour. Sabato 20 è la volta di Lello Analfino & T-ORKESTAR con lo Zero Stress Tour, pura energia siciliana da ballare fino a tardi. Domenica 21 giugno chiude il cerchio Cosmin Tiberio (Senza Filtro, Golden Buzzer di Italia’s Got Talent) e Samuel, il più grande ventriloquo del mondo e vincitore della stessa trasmissione. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. Nella notte del 20, il Ristorante Antico Baglio accoglie una conviviale degustazione di formaggi tipici siciliani, carni e salumi del territorio, per continuare a festeggiare con il ritmo lento che solo il buon cibo sa imporre.

Questa iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea — Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

Il DiVino Festival di Castelbuono è molto più di una kermesse enogastronomica: è un atto d’amore verso le Madonie, verso il vino come linguaggio universale, verso una comunità che da vent’anni sceglie di raccontarsi attraverso il calice. Per il suo ventesimo compleanno, l’edizione 2026 promette di essere la più ricca, la più emozionante e — ci si augura — la più memorabile di sempre.