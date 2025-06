DiVino Festival XIX edizione | Suoni, sentori, sapori enoculturali. A Castelbuono dal 27 al 30 giugno 2025

CASTELBUONO 06.06.2025 – Dopo il grande successo dell’edizione 2024, DiVino Festival continua a riaccendere la stagione del buon bere in uno dei Borghi più belli d’Italia. La XIX edizione si preannuncia ancora più ricca di appuntamenti, merito di un format ormai collaudato che unisce gusto, cultura e bellezza. La degustazione dei vini si accompagnerà a specialità gastronomiche, buona musica, masterclass e momenti di intrattenimento. Il pubblico potrà vivere un’esperienza a 360 gradi grazie all’eccellenza della produzione vitivinicola siciliana e un’area gastronomica interamente dedicata ai prodotti tipici di Castelbuono e del territorio madonita. Un’iniziativa importante finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

Ambasciatori del Gusto e della Cultura

L’edizione 2025 del DiVino Festival si preannuncia come un crocevia di eccellenze italiane, con la presenza di prestigiosi Ambasciatori del Gusto e della Cultura: l’eclettico artista Morgan, il carismatico chef Simone Rugiati, Michele Serra, penna sagace e osservatore acuto della società italiana, Marino Bartoletti, voce autorevole del giornalismo sportivo e fine conoscitore della cultura popolare, Andrea Amadei, gastronomo e sommelier, voce esperta del programma “Decanter” su Rai Radio 2, e poi l’innovativa associazione Next Generation cheincarna il futuro del settore vinicolo italiano portando una ventata di freschezza e modernità alla produzione, alla commercializzazione e alla fruizione del vino, con un occhio attento alle nuove tendenze e alla valorizzazione del territorio. Grandi nomi che con la loro passione e il loro contributo unico arricchiranno ulteriormente un evento dedicato alla celebrazione del gusto, della cultura e delle meraviglie del territorio di Castelbuono. A loro sarà consegnato il prestigioso premio, presentato da Daniele Lucca, durante la cerimonia che si terrà il 28 giugno alle ore 21.00 in Piazza Castello.

Una tre-giorni di vino, cibo e musica

Castelbuono ospiterà un percorso di degustazione che toccherà i siti di maggiore interesse turistico con casette in legno dedicate alle cantine, aree masterclass per approfondimenti tematici, un’area area food con prodotti tipici locali. «Il DiVino Festival rappresenta da anni un punto d’eccellenza per Castelbuono e per l’intero panorama enogastronomico siciliano – dichiara Dario Guarcello, ideatore del festival e oggi assessore al turismo del Comune di Castelbuono –. Non è solo una vetrina dei migliori vini e delle eccellenze del territorio, ma un momento in cui cultura, tradizione e innovazione si fondono in un’esperienza di condivisione. Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere un evento che valorizza i giovani talenti, promuove il turismo consapevole e accende i riflettori sulle bellezze del nostro borgo. Il DiVino Festival è un’occasione preziosa per raccontare la nostra identità con passione e visione, aprendo le porte a un pubblico sempre più ampio e qualificato». Ad accompagnare le degustazioni, sarà allestita un’area gastronomica dove i partecipanti potranno deliziarsi con i piatti e le specialità locali come il panettone e scoprire le prelibatezze di Castelbuono.

Il Salone del DiVino

Organizzato dall’Associazione Baz’art Sicilia, il DiVino Festival è diventato nel tempo un punto di riferimento nel panorama enogastronomico siciliano. Una delle principali novità di quest’anno riguarda le degustazioni che si terranno nella giornata del lunedì quale opportunità unica di networking e di scambio di idee tra produttori, distributori e appassionati di vino. «Quest’anno, con grande attenzione alle dinamiche professionali del settore, abbiamo scelto di programmare le degustazioni nella giornata di lunedì, così da favorire la partecipazione degli operatori del comparto Ho.Re.Ca. e garantire un confronto ancora più proficuo tra produttori, ristoratori e addetti ai lavori. A rendere ancora più straordinaria questa edizione -conclude Dario Guarcello– sarà la presenza di vini provenienti da tutto il mondo, che incontrano le eccellenze locali in un dialogo internazionale di sapori, esperienze e storie». L’evento è reso possibile grazie anche agli sponsor RCR Cristalleria Italiana, Tomarchio e Giaconia supermercati.

Il programma completo è visionabile sul sito www.divinofestival.it