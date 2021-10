Dolcetto o scherzetto, “Halloween Party” a cura del mago Magnum

DOLCETTO O SCHERZETTO? 31 ottobre 2021 ore 17:00, mago Magnum organizza: “Halloween Party” un pomeriggio dedicato a tutti i bambini per festeggiare la festa di halloween con tanti giochi , musica, dolcetto o scherzetto , trucca bimbi horror & spettacolo di magia a tema Halloween. Merenda inclusa & zucchero filato per tutti. Premio per la migliore maschera di halloween. Per prenotazioni rivolgersi al 320/9114972 MagnumAnimazione a cura della Salti Matti “DiVuonix Events”