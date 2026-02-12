Domani a Castelbuono, 13 febbraio, ore 17.30, Aula Consiliare, le ragioni del No con l’avv. Armando Sorrentino

LE RAGIONI DEL NO”

INCONTRO PUBBLICO CON LA PARTECIPAZIONE DELL’ AVV. ARMANDO SORRENTINO, a cura del Comitato per il NO di Castelbuono

Dopo la costituzione del Comitato della società civile castelbuonese per il NO nel referendum del 22–23 marzo, prende il via il calendario delle iniziative sul territorio.

Venerdì 13 febbraio

Ore 17.30

Aula Consiliare “V. Carollo”

Incontreremo l’Avv. Armando Sorrentino, Vicepresidente Vicario dell’ANPI Palermo, per un momento di approfondimento e confronto sulle ragioni del NO.

La riforma costituzionale interviene su ben 7 articoli della Costituzione e incide profondamente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, mettendo a rischio l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura. Un cambiamento che non affronta i problemi reali della giustizia ma modifica assetti delicati del nostro ordinamento.

Il Comitato – che riunisce forze politiche, associazioni e organizzazioni sindacali – ha scelto di promuovere incontri pubblici, momenti di informazione e anche iniziative di volantinaggio e presenza tra la gente, perché crediamo che su temi così importanti, come la difesa della Costituzione, sia fondamentale garantire a tutti strumenti per un voto consapevole.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.