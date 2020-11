Domani Geraci Siculo su Rai 3 al Borgo dei Borghi 2020

Domenica 29 novembre alle 16.30 su Rai 3 nel corso del programma “Alle Falde del Kilimangiaro”, andrà in onda il servizio su Geraci Siculo, unico comune siciliano candidato ad essere il Borgo dei borghi 2020.

I riflettori della RAI sono puntati su Geraci Siculo con la trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro”, il celeberrimo programma di viaggi, culture e stili di vita di RAITRE.

La redazione, in collaborazione con il Club dei Borghi Più Belli d’Italia, ha selezionato Geraci come borgo d’eccellenza per partecipare alla competizione, giunta all’8°edizione, “Il Borgo dei Borghi” che andrà in onda, a partire dall’1 novembre e fino al 4 aprile 2021, tutte le domeniche, per 20 puntate, dalle ore 15.05 alle ore 18.30 su RAITRE. La trasmissione ha uno share dell’8.3% con 2 milioni di telespettatori.

Per vincere questa sfida occorre la condivisione e la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza e di tutti gli amici che amano il nostro borgo. Geraci Siculo rappresenta l’intera Sicilia in questa sfida.

I Borghi verranno votati dal pubblico su un’apposita pagina internet e la classifica, con la proclamazione del Borgo dei Borghi 2020, verrà svelata nel corso di una prima serata sempre su RAITRE domenica 4 aprile 2021.