Domani l’inaugurazione della stagione balneare inclusiva destinata alle persone con disabilità

Ascolta l'articolo

IL PROGETTO REALIZZATO DA ASP DI PALERMO, SAMOT, GERIATRICA COOPERATIVA SOCIALE ED I COMUNI DI CASTELBUONO E CAMPOFELICE DI ROCCELLA

PALERMO 10 AGOSTO 2022 – Una vacanza inclusiva, in serenità e sicurezza per le persone con disabilità. E’ l’obiettivo del progetto “Noi andiamo in vacanza…al mare” realizzato grazie alla sinergia tra Asp di Palermo, le Amministrazioni comunali di Campofelice di Roccella e Castelbuono e le realtà associative SAMOT e Geriatrica Società Cooperativa Sociale.

La stagione balneare inclusiva, destinata quotidianamente a 25 persone, sarà ufficialmente inaugurata domani, giovedì 11 agosto, alle ore 18, nel Lungomare di Campofelice di Roccella (via Lungomare del Mediterraneo, nei pressi del Lido Pianeta Mare). (nr)