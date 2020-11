Domani, sanificazione scuola San Paolo e Comune. Tampone per tutti i dipendenti comunali. Ordinanza del sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO MARIO CICERO (Autorità Locale Sanitaria)

ORDINA1) il giorno 05/11/2020, la chiusura del Palazzo Comunale al pubblico ed ai dipendenti comunali al fine di eseguire la sanificazione degli ambienti;

2) il giorno 05/11/2020, la chiusura del Plesso Scolastico San Paolo al fine di eseguire la sanificazione degli ambienti;

3) ai dipendenti comunali di sottoporsi a n. tre tamponi che verranno eseguiti nei giorni di venerdi 06, martedì 10 e lunedì 16 del mese di novembre c.a.;4) al Responsabile del III Settore di impegnare le somme occorrenti per le attività di cui ai punti 1), 2) e 3), coinvolgendo i due Centri Analisi Cliniche operanti nel Comune di Castelbuono per l’esecuzione dei tamponi ai dipendenti comunali.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all’Albo Comunale La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. n. 6 di Palermo, al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo F. Minà Palumbo al Comando di Polizia Municipale, Al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.REG. ORD. N. 154 DEL 04/11/2020 IL SINDACO Mario Cicero