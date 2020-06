Domenica 14 giugno l’esposizione dei Mosaici di Carta

L’Associazione Culturale ” I CARTI RIZZI” informa che domenica 14 giugno, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e della locale PRO LOCO, allestirà attorno alla cinquecentesca fontana di Piazza Margherita di Castelbuono, una esposizione di composizioni artistiche realizzate con tecniche diverse esclusivamente con carta. La manifestazione , pur ricadendo nel giorno dedicato alla festività religiosa del Corpus Domini, non ha riferimento alla specifica festività religiosa.

Le particolari situazioni legate alla pandemia da covid 19 non hanno consentito, quest’anno, la programmazione e lo svolgimento della consueta tradizionale processione. La stessa, per quanti vi sono particolarmente legati, potrà essere vista, per gli anni fino al 2018, nei filmati disponibili su you tube alla pagina ” Associazione carti rizzi”.