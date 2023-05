Il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese e l’Amministrazione comunale organizzano per Domenica 14 Maggio il secondo appuntamento della “Camminata Insieme”.

L’iniziativa afferisce all’evento giunto alla terza edizione della staffetta nazionale della solidarietà, ovvero Run4Hope Massigen, il “Giro d’Italia podistico solidale”, che si svolgerà dal 6 al 14 maggio. Un’iniziativa non competitiva, organizzata in staffette regionali sincrone. Gruppi di podisti e/o singoli runners si impegnano a far correre il testimone nel proprio territorio e a donare, nel 2023, a favore della Fondazione AIRC, che si occupa della ricerca contro i tumori femminili.

L’Associazione Gruppo Atletico in occasione di questo evento vuole partecipare attivamente con una camminata in gruppo, proprio nel giorno della Festa della Mamma, per sensibilizzare tutta la comunità sull’importanza di uno stile di vita sano, diffondendo la cultura della vita attiva e dello sport come strumento per il benessere psico-fisico e sociale.

Non è necessario essere allenati, ciascuno camminerà alla velocità più adatta al proprio allenamento fisico, fondamentale la voglia di muoversi, di stare all’aria aperta e di camminare insieme.

Il percorso prevede una Camminata, appunto, Insieme di circa 2 km con partenza in Piazza Castello e ritorno in Piazza Margherita dove si potrà contribuire all’acquisto dell’Azalea della Ricerca.

Si richiede di indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Più siamo e più bello sarà sentirci vicini e sentire vicine tutte quelle donne che vivono un momento particolare della loro vita.