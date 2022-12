Domenica 18 dicembre Daria Biancardi in concerto a Castelbuono

Ascolta l'articolo

Castelbuono Jazz Winter, Collesano Gospel e Natale a Gangi è entrato nel vivo con diversi appuntamenti che hanno caratterizzato la prima settimana di eventi che si concluderanno la notte del 31 dicembre con il Capodanno a piazza Castello a Castelbuono. Proprio il borgo medievale fondato dai Ventimiglia nel 1317 vedrà protagonista domenica 18 dicembre Daria Biancardi con il suo spettacolo “A soulful Christmas”. “Bellissimo e felicissima di esibirmi a Castelbuono – ha dichiarato alla vigilia Daria Biancardi. Il mio concerto sarà un viaggio partendo dalle mie radici musicali del soul e del blues con un repertorio che rappresenta lo spirito del Natale. Grande cuore da parte del direttore artistico Angelo Butera che riesce a dare spazi straordinari per potersi esprimere nel contesto magico di Castelbuono che in estate vive la grande musica ai piedi del vecchio maniero e d’inverno si trasforma in un paese da cartolina natalizia”.

L’appuntamento domenicale a Castelbuono con l’artista palermitana, ormai famosa in ogni parte del mondo, sarà all’interno della chiesa di San Vincenzo in piazza Tenente Schicchi con inizio alle ore 18.

Stai vivendo uno straordinario momento artistico. Raccontaci.

“E’ un momento artistico molto bello che mi vede in giro per l’Europa dove con grande orgoglio mi sento di rappresentare la Sicilia artistica. Sono stata recentemente a Praga, in Polonia, in Germania dove ormai mi sento di casa, e debutto in terra inglese coronando il mio grande sogno con l’appuntamento del 25 di gennaio al rinomato 100 Club in Oxford street a Londra dove mi esibirò con Robbin Kapsalis e Alice Amstrong celebrando Etta James, la donna del blues per eccellenza”.