Domenica 18 settembre, alle ore 20.45 in Piazza Margherita comizio di Mariangela Di Gangi, candidata all’Assemblea Regionale Siciliana per la lista “Cento Passi per la Sicilia – Progressista, Ecologista, Civica” a sostegno della candidata Presidente Caterina Chinnici.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Chi è Mariangela Di Gangi?

www.mariangeladigangi.it

Attivista e operatrice sociale, Mariangela Di Gangi dal 2012 al 2022 è stata presidente del Laboratorio Zen Insieme, la più antica associazione di volontariato del quartiere ZEN 2 di Palermo impegnata nella creazione di percorsi innovativi nei campi della lotta alla mentalità mafiosa e della inclusione democratica degli abitanti, direttamente coinvolti anche nel recupero ambientale del proprio quartiere: obiettivi che Mariangela ha sempre perseguito promuovendo l’attivazione di iniziative concrete finalizzate alla fuoriuscita dalla povertà materiale ed educativa.

La sua prima esperienza politica la vede nel 2006 al fianco di Rita Borsellino, con la quale fonda il movimento Un’Altra Storia. È stata portavoce del coordinamento del Palermo Pride per due anni, ha ricoperto l’incarico di rappresentante del terzo settore per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito del Piano Infanzia del Comune di Palermo e fa parte di Calciando in Rete, un torneo organizzato dai centri aggregativi di Palermo che attraversa i quartieri popolari della città (ZEN, CEP, Zisa, Albergheria, Borgo Vecchio, Guadagna, Brancaccio, Kalsa e altri) con l’obiettivo di promuovere la sana cultura sportiva unitamente alla cultura della non-violenza, della tolleranza e del rispetto delle persone e del patrimonio collettivo, contro ogni forma di razzismo e marginalizzazione.

Durante questi anni Mariangela si altresì distinta per il suo impegno nel movimento cittadino per i diritti delle donne e ha dedicato il proprio tempo soprattutto in favore dei diritti delle bambine e dei bambini dei quartieri popolari e delle periferie di Palermo, insistendo sull’esigenza di creare strumenti e opportunità capaci di rompere il cerchio di esclusione sociale che una società iniqua come la nostra costringe a ripetere.

Incarnando tali esigenze collettive, Mariangela Di Gangi nell’autunno 2021 ha lanciato il movimento Facciamo Palermo, facendo rete tra tutti i percorsi virtuosi della città da proporre come modello a una politica troppo spesso distante dalla realtà che le cittadine e i cittadini si trovano a vivere.

Attualmente Mariangela Di Gangi è Consigliera Comunale e Componente della Commissione Bilancio del Comune di Palermo.