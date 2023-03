Domenica 19 marzo “Camminata Insieme”. Iniziativa per la promozione della pratica del movimento

L’Amministrazione Comunale, il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese e con la collaborazione del Centro Polis organizzano per Domenica 19 Marzo una “Camminata Insieme”.

L’iniziativa afferisce alle attività organizzate per il mese di Marzo dedicate alla “Giornata Internazionale della Donna” ed è finalizzata alla promozione della pratica del movimento, in tutte le sue forme ed a tutte le età.

Scopo principale di tale iniziativa è, infatti, quello di sensibilizzare tutta la comunità sull’importanza di uno stile di vita sano, diffondere la cultura della vita attiva e dello sport come strumento per il benessere psico-fisico e sociale.

Crediamo, infatti, che l’attività motoria dev’essere intesa come una pratica da svolgere in modo

regolare e che non esiste nulla di più benefico del poter camminare in gruppo. Se la camminata viene fatta in compagnia, si traggono maggiori vantaggi: si lotta contro la sedentarietà e si prevengono le malattie socializzando, oltre che scaricare lo stress e liberare la mente attraverso un esercizio non troppo impegnativo.

Non è necessario essere allenati, ciascuno camminerà alla velocità più adatta al proprio allenamento fisico, fondamentale la voglia di muoversi, di stare all’aria aperta e di camminare insieme.

Il percorso prevede una Camminata, appunto, Insieme di circa 2 km con ritorno in piazza Margherita dove ci sarà un momento di ristoro. Si richiede di indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.



Il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese

L’Amministrazione Comunale