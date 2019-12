Domenica 22 dicembre a Castelbuono la “Corsa dei Babbi Natale”

Domenica 22 dicembre a Castelbuono, con partenza alle ore 11 da piazza San Francesco si svolgerà per le vie del centro urbano la Corsa dei Babbi Natale.

La Corsa dei Babbi Natale è una manifestazione podistica natalizia in costume aperta a tutti coloro i quali vogliano partecipare.

Il successo di partecipazione e di aggregazione ottenuto l’anno scorso ci ha portato a riproporre l’evento cercando di allargare ancora di più il coinvolgimento degli amanti della corsa, del Natale e della cittadinanza tutta.

La corsa non è una competizione è adatta anche alle famiglie. Condizione necessaria per partecipare sono allegria, un paio di scarpe adatte per la corsa e un accessorio o indumento a tema natalizio.

I temi che ci uniranno e che gli organizzatori vogliono condividere con la cittadinanza sono lo sport e i suoi valori di solidarietà, uguaglianza, accoglienza e fratellanza.

Per chi si volesse unire l’appuntamento è all’interno del Chiostro di San Francesco mezz’ora prima della partenza.

Per info. contattare il 3888067836