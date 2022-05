Domenica 22 maggio alle ore 12.00 in Piazza Margherita Comizio dei Democratici per Castelbuono

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Continua la campagna elettorale del Movimento Democratici per Castelbuono, con un comizio domenica 22 maggio alle ore 12.00 in Piazza Margherita, nel corso del quale interverranno i quattro più giovani candidati al Consiglio comunale.

Dopo l’introduzione di Mariagrazia Cascio, interverranno Manuela Restivo e Michele Pantano, concluderà Andrea Prestianni.

I giovani candidati al Consiglio comunale, con le idee, sensibilità e tradizioni politiche che rappresentano, nonostante la giovane età, racconteranno quale orizzonte e quale idea di sviluppo sociale, economico e culturale il nostro progetto politico propone per il futuro della nostra Castelbuono.

Movimento Democratici per Castelbuono