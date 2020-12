Domenica 27 dicembre evento per un manifesto per “Le Fontanelle” condiviso e pluriculturale

Il Circolo del Pd di Castelbuono, chiamando a raccolta le Istituzioni civiche e le associazioni culturali castelbuonesi ha attivato un processo democratico (e dal basso) per redigere e sottoscrivere, partendo da un foglio bianco, un manifesto condiviso sulla destinazione d’uso dell’ex Cine-Teatro Le Fontanelle e, più in generale sulla Cultura a Castelbuono, convinti che lo stesso non potrà che ospitare attività ed eventi esclusivamente POLICULTURALI (teatro, cinema e sala espositiva), come formidabile luogo di socializzazione, sfogo elettivo per le capacità creative e concreto fattore di crescita culturale per tutto il paese.

Con questi propositi abbiamo inviato una bozza del documento redatto a tutte le forze politiche, nessuna esclusa (e qualcuna di esse ha già risposto positivamente), che non è il Manifesto per ‘Le Fontanelle’ del Partito Democratico ma la bozza con i contributi di tutti coloro che hanno partecipato alla stesura.

Un punto di partenza, pertanto, come d’altronde è questa prima iniziativa pubblica che si terrà come da locandina allegata domenica 27 dicembre dalle ore 17,00 su piattaforma zoom ( info@democraticipalermo.it per il link che forniremo successivamente) e in diretta facebook sulla pagina del Partito Democratico Unione Provinciale di Palermo.

Siamo tutti invitati a partecipare.

Porgiamo i nostri migliori auguri a tutte le famiglie castelbuonesi per le imminenti festività da vivere in intimità visto il momento drammatico per l’intera umanità.

Castelbuono, lì 24 dicembre 2020

Per il Coordinamento Il Segretario Vincenzo Capuana