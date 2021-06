Domenica 27 giugno comizio del sindaco Cicero

SI RITORNA IN PIAZZA

In questi due anni di Covid 19 molte attività pubbliche (assemblee, comizi, conferenze ecc..), sono state bloccate, le comunicazioni sono avvenute tramite i social, facebook ecc. Sicuramente per una comunità come Castelbuono che ha sempre vissuto il confronto politico come momento sociale e culturale, questa pandemia ha condizionato pesantemente il dibattito in molte occasioni favorendo sterili polemiche

Vista la diminuzione dei contagi e il passaggio alla zona bianca, facendo sempre fede al senso civico di ognuno di noi e rispettando i parametri dettati dal Ministero della Sanità per il contrasto della pandemia, l’Amministrazione comunale ha programmato un comizio domenica 27.06.2021 alle ore 20,00 in Piazza Margherita.

Il Sindaco farà un’analisi sulla situazione politica amministrativa della nostra Castelbuono, della Sicilia e più in generale della politica Nazionale.

Sarà un momento di confronto dove racconteremo quello che si è fatto e qual è l’orizzonte da qui a maggio 2022.

Vi racconteremo l’amore e l’impegno profuso ogni giorno per dare risposte alle esigenze di questa laboriosa, protagonista, dinamica, onesta Castelbuono.