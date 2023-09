Domenica 3 settembre i giovani delle Madonie si riuniranno a Petralia Sottana, presso l’ex Ma, per il VI Raduno delle Consulte Madonite

Le iniziative saranno articolate nel corso dell’intera giornata. Durante la mattinata, a partire dalle 9:30, ci sarà la presentazione dei risultati del form “Futuro dove?”, un questionario promosso e diffuso negli scorsi mesi dalle Consulte Madonite per dare un’idea di quale sia la percezione dei giovani sul territorio e sul fenomeno dello spopolamento. Dopo l’esposizione dei dati raccolti, a cura di Andrea Duca, si proverà a evidenziare gli aspetti più interessanti delle risposte al questionario e a trarre alcune conclusioni sulle prospettive future dei giovani madoniti con l’intervento di Tiziana Albanese.

Ai lavori della mattina parteciperanno anche Daniele Belmonte, rappresentante del coordinamento delle consulte e dei forum della provincia di Benevento e Mariele Macaluso, che presenterà i risultati di un precedente lavoro di inchiesta dal titolo “Madoniti Emigrati”.

«Abbiamo invitato a partecipare – spiegano i giovani delle Consulte Madonite – anche i rappresentanti delle istituzioni locali e sovracomunali. Crediamo che il raduno sia anche un’occasione importante di incontro tra i giovani e le istituzioni, a cui chiediamo di ascoltare le nostre esigenze e di farsi carico, insieme a noi, di portarle all’attenzione della politica anche in ambito regionale e nazionale».

Nel pomeriggio, invece, si svolgeranno dei tavoli di lavoro in cui i giovani lavoreranno in gruppo per provare a immaginare proposte concrete per invertire la tendenza dell’emigrazione forzata e a programmare il ruolo delle Consulte giovanili.