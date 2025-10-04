Domenica 5 ottobre Harry Potter magic show con mago Magnum

Dopo il tradizionale e amatissimo “U Ioucu d’i pignati”, la magia continua con il fantastico spettacolo di Mago Magnum! Un viaggio incantato nel mondo di Harry Potter, tra illusioni, incantesimi e meravigliose bolle di sapone che faranno sognare grandi e piccini.

E per concludere la giornata nel modo più dolce… zucchero filato per tutti! Non mancate! Vi aspettiamo per trascorrere insieme un pomeriggio di festa, allegria e meraviglia!

Festa di Maria SS. del Rosario – Castelbuono (PA)

Domenica 5 ottobre 2025

Piazza Tenente Schicchi

A partire dalle ore 16:00