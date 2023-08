Domenica 6 agosto al Chiostro San Francesco la settima edizione del Premio Castelbuono

E’ già nell’aria l’ouverture della settima edizione del “Premio Castelbuono – eccellenze e contaminazioni di castelbuonesità”. Le note di apertura dell’evento organizzato dal periodico Suprauponti, il giornale di Castelbuono e oltre, e dall’associazione culturale Parnassius cominciano a farsi sentire per scandire il via in programma domenica 6 agosto alle ore 21,30 nella splendida location del seicentesco Chiostro San Francesco.

Il sipario si alzerà sulla rassegna che annualmente assegna i riconoscimenti alle eccellenze castelbuonesi. Ancora una volta saranno dieci i premi per altrettanti settori. Nella sezione “Amico del paese”, che aprirà la serata, i primi applausi andranno al sotto tenente in pensione dell’Arma dei carabinieri Giuseppe Currenti che per tanti anni è stato comandante della Stazione di Castelbuono. Per lo Sport fari puntati sul dirigente federale Fabio Capuana che è stato insignito della Stella di Bronzo del Coni al merito sportivo. Il premio riservato alla sezione sociale e solidarietà quest’anno andrà all’associazione Padre Lorenzo Marzullo – La locanda del buon samaritano.

Allo chef e ristoratore Natale Allegra, titolare del locale Antico Baglio, andrà il riconoscimento per l’arte del gusto; all’azienda Dolcibon quello per le attività produttive, al giornalista Giuseppe Oddo, firma di primo piano de Il Sole 24 Ore, andrà quello per la cultura, e alla longeva manifestazione “Castelbuono Jazz Festival”, quest’anno giunta alla ventiseiesima edizione, quello per l’arte e lo spettacolo. Un giovanissimo in luce per il riconoscimento alla politica che è stato assegnato a Giorgio Ricotta che si è messo in bella evidenza con l’attività svolta con la Consulta giovanile. Per il giovane emergente il riconoscimento andrà all’haistylist Sergio Castiglia messosi in luce per aver curato il look dei cantanti Levante e Gianmaria in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. In chiusura la consegna del riconoscimento personaggio dell’anno che andrà alla squadra calcistica della Supergiovane Castelbuono che nella passata stagione agonistica ha ottenuto lo storico risultato della vittoria della Coppa Italia di Promozione ed il conseguente salto di categoria in Eccellenza.

Nel corso della serata sono previsti anche momenti musicali con il duo Manuela Cicero e Peppe Barreca, e della giovane artista Mariantonietta Campo e di Gaia Ricotta che si esibirà in giochi di danza e fuoco. A condurre la serata Marienza Puccia e Rosario Mazzola.