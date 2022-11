Domenica 6 novembre presentazione del Centro studi Marco e Rosa Speciale

Ascolta l'articolo

Domenica 6 Novembre p.v. alle ore 17:00 presso la Sala delle Capriate (ex Badia) in Via Roma, verrà presentato il “Centro studi Marco e Rosa Speciale” già istituito nel 2010.

La realizzazione del Centro Studi porta a buon fine i propositi indicati dai Signori Marco e Rosa Speciale, quando donarono al Comune le loro proprietà.

Inoltre verrà strutturato in modo operativo un luogo in cui si potranno svolgere attività culturali che andranno ad integrarsi con quelle già portate avanti dalle altre istituzioni comunali.

Il Sindaco auspica che vi sia la massima partecipazione alla presentazione e alle attività che il Centro studi metterà in campo.