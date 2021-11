DOMENICA 14 Novembre alle ore 16:30 verrà a trovarci il simpaticissimo BING! per divertirsi insieme ai vostri bambini

Sono inclusi:

🔸Spettacolo di Bolle unico a tema Bing✨

🔸 Incontro e foto con il vostro personaggio preferito✨

🔸 Zucchero filato in omaggio per tutti i bimbi✨

INGRESSO A NUMERO CHIUSO

Sono aperte le prenotazioni !

👍😁✨

💬Per info e prenotazioni

contattare il numero 3209114972 anche su Whatsapp💬