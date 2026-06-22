Domenico Maiorana ✞ 22 giugno 2026

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Civiche Benemerenze, il sindaco Cicero replica alle criti…
antipatico •e comunque è super partes ...sopra le parti
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Il solito imbroglione •Quando dico chi pensa di infinocchiare? penso a quelli come Alfredo che lo votano e lo di…
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Giuseppe •documenti non controfirmati da alcuno, però
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Giuseppe •già il fatto che si paragoni al capo dello Stato dice molto
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Costituente: Democratici di nome, antidemocratici nei fat…
Ciccio •Le campane si sentono sempre tutte e non solo una.
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